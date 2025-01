Raritate: "Ninsoare industriala" aparuta la Chisoda

Pagina de Facebook Girocul vazut altfel a anuntat prezenta unui fenomen extrem de rar: "Ninsoare de origine industriala in jumatatea vestica a localitatii Chisoda. In cursul noptii de marti spre miercuri (14/15 ianuarie), chisozenii din apropierea Termocentralei CET Sud au avut parte de un fenomen de iarna rar, spectaculos si punctiform numit ninsoare industriala. Acest fenomen se produce doar in zonele cu activitate industriala intensa, prin condensarea vaporilor de apa din fumul degajat de ... citește toată știrea