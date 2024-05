Rasturnare de situatie a preturilor apartamentelor. Timisoara urca spectaculos

Tavalugul cresterii preturilor apartamentelor pare de neoprit. De la inceputul anului, in fiecare luna locuintele au devenit mai scumpe in toate marile orase ale Romaniei, dupa cum arata datele indicelui imobiliare.ro.Timisoara a urcat spectaculos pe piata imobiliara in luna aprilie, recuperand din distanta pe care o luasera alte orase mari, unde preturile au crescut mai mult in primele trei luni. La Timisoara s-a inregistrat a doua cea mai mare crestere pentru luna aprilie, respectiv de 1,5 ... citește toată știrea