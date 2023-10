USR nu se afla nicidecum la Timisoara in cea mai fericita situatie. Nevoita sa suporte si sa deconteze politic esecurile pe linie ale administratiei Fritz, filiala nu a fost ferita deloc de scandaluri interne, in urma carora tot mai multi membri au fost fie exclusi, fie au plecat de bunavoie, creandu-se, astfel, o mare masa a nemultumitilor in interiorul partidului.Unde s-ar putea indrepta acestia? Dupa o perioada de dezamagire care risca sa lase locul unei pasivitati pentru multi dintre cei ... citeste toata stirea