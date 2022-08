Rata de promovare este de 68,1%, la examenul pentru definitivare in invatamant 2022 - in Timis

Rata finala de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), inregistrata in urma desfasurarii probei scrise din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, este 68,1%, in crestere cu 1,4 % comparativ cu rezultatele initiale (66,7%), in judetul Timis.Prof. Aura Danielescu, inspector sef, a explicat ca, dupa evaluarea contestatiilor depuse (66 de contestatii), 188 de candidati au reusit sa obtina medii mai mari sau egale cu 8 (opt), in ... citeste toata stirea