Rata somajului in judetul Timis in luna noiembrie

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis informeaza cu privire la situatia somajului in judetul Timis.Astfel, la sfarsitul lunii noiembrie, rata somajului este de 1,09%, fiind inregistrat un total de 3.638 de someri in baza de date a institutiei.Din numarul total de someri, 1.924 beneficiaza de indemnizatie de somaj si toate persoanele inregistrate in evidentele agentiei beneficiaza de servicii de mediere si consiliere profesionala in mod gratuit.Situatia somerilor in functie ... citește toată știrea