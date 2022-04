Raul Bega va fi ecologizat de deseurile de plastic pe km 2 amonte de Timisoara

In data de 7 aprilie 2022, incepand cu ora 9:00, va avea loc o actiune de ecologizare a canalului Bega, tronsonul: raul Bega km 2 amonte de Timisoara - km 4 (pod rutier Ghiroda).Scopul este stoparea poluarii cu plastic a apelor de suprafata si malurilor apelor. Actiunea este organizata de Asociatia Multisalva Satu Mare in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Timis si Administratia Bazinala de apa Banat Timisoara, in cadrul proiectului "Urmariti Plasticul de la sursa pana la mare: ... citeste toata stirea