Raul Olajos: 'Atac la Justitie prin nationalizarea patrimoniului privat al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati'

Proiectul de modificare a Legii contabilitatii si Ordonantei 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati a starnit nemultumiri printre profesionistii in domeniu.Raul Olajos, consilier judetean din partea USR, membru CECCAR si expert judiciar se exprima in termeni deosebit de duri fata de aceste modificari dezbatute de Parlament: "Asistam astazi la o versiune OUG 13 in varianta tehnica si indirecta. Parlamentarii PSD, cu sustinerea PNL, au scos ... citeste toata stirea