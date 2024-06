Raul Olajos, candidatul Partidului REPER la Primaria Timisoara: "Conceptul cheie pe care il am in vedere este cel de reconstructie impreuna, pentru noi toti"

Candidatul partidului REPER pentru Primaria Timisoara este un timisorean, in varsta de 45 ani.Pe site-ul sau www.olajos.ro, Raul Olajos se descrie: "un banatean roman, cu origini maghiare si germane" ne marturiseste ca toata viata lui a gravitat in orasul natal Timisoara.Mai multe etape ale vietii sale sunt reflectate de anii petrecuti in cartierele timisorene Freidorf, Dacia si Lipovei. In cartierul Dacia a urmat cursurile Scolii Generale nr. 26, iar cele liceale la Liceul Auto din ... citește toată știrea