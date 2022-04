Rauri de Cristal, la Giroc Timis

Asociatia Nationala de Combatere a Braconajului si Poluarii, in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara (USAMVBT) si Asociatia Organizatia Studentilor USAB United Students Timisoara lanseaza, in data de 8 aprilie 2022, ora 10:00, la Giroc, deschiderea oficiala a campaniei nationale Rauri de Cristal prin implementarea primului proiect al acesteia in judetul Timis.Obiectivul principal al campaniei "Rauri de ... citeste toata stirea