'Razboi' in Primaria Timisoara? Dominic Fritz, amenintare pentru Cosmin Tabara: Daca nu voteaza proiectele administratiei, i se retrag atributiile

TIMISOARA. Primarul Dominic Fritz (USR), i-a transmis un avertisment viceprimarului Cosmin Tabara (PNL) ca, daca nu sustine proiectele administratiei sale, ii va retrage din atributii."I-am transmis domnului Tabara ca asteptarea mea este ca un viceprimar care conduce intr-o buna parte aparatul primariei trebuie sa isi arate apartenenta la aceasta conducere si in voturile sale in Consiliul Local si ca ma astept ca domnul viceprimar sa sustina proiectele administratiei in Consiliul Local", a ... citeste toata stirea