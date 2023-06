Social-democratii timiseni au cerut demiterea sau demisia lui Alin Nica din functia de membru al Consiliului National de Integritate. Ei il acuza pe seful Consiliului Judetean Timis ca a fost fost declarat in conflict de catre Agentia Nationala de Integritate."Lupul, paznic la oi. Cam asa se rezuma situatia presedintelui Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, declarat in conflict de interese de catre Agentia Nationala de Integritate, iar in acelasi timp Nica este membru in Consiliul National ... citeste toata stirea