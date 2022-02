Razboiul din Ucraina a dat peste cap traficul aerian de pasageri

Operatorul aerian TAROM a anuntat suspendarea zborurilor catre si dinspre Chisinau, ca urmare a inchiderii spatiului aerian din Republica Moldova."Va informam faptul ca Republica Moldova si-a inchis spatiul aerian incepand de astazi, 24 februarie 2022, ora 12:02, avand in vedere situatia de conflict din regiune. Conform NOTAM-ului (Notice to Airmen) emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova, suspendarea zborurilor este in vigoare pana in data de 4 martie 2022, ora 23:59. ... citeste toata stirea