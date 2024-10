Razie la Lugoj

Peste 94 de forte de ordine (politisti si jandarmi) au desfasurat o razie in Lugoj in scopul prevenirii si combaterii faptelor antisociale si asigurarii sigurantei cetatenilor.Politistii au vizat identificarea persoanelor suspectate de implicare in activitati ilegale sau care se sustrag urmaririi penale, prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri, reducerea riscului rutier si mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica.Politistii structurilor de ... citește toată știrea