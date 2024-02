Razie la un concert al manelistului Tzanca Uraganu, in restaurantul Aurora din Timisoara - video

Concertul sustinut de Tzanca Uraganu in restaurantul Aurora din Timisoara, asteptat cu sufletul la gura de fanii manelistul, a fost intrerupt brusc, aproape jumatate de ora, de catre politistii de la Investigatii Criminale si Criminalitate Economica, care au descins in local, putin dupa miezul-noptii, pentru a se face un control amanuntit la bar, angajati, public si chiar echipa vedetei din Ploiesti.Actiunea s-a desfasurat in noaptea de vine spre sambata, la ora 00,20, iar prezenta organelor ... citește toată știrea