In cadrul actiunii ROADPOL "Alcohol & Drugs", in cursul zilelor de sambata 17 si duminica,18 iunie 2023, politistii rutieri din judetul Timis, sub coordonarea Serviciului Rutier, au desfasurat activitati de constatare si sanctionare a conducatorilor de vehicule care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.Astfel, au fost legitimate 850 de persoane si controlate 785 de autovehicule, iarin urma verificarilor efectuate, au fost aplicate 165 de sanctiuni ... citeste toata stirea