Razii in piete. Lapte, carne, branza, oua - in conditii improprii sau fara avizele necesare

Politistii locali din cadrul Compartimentului Politia Pietelor au in atentie, in aceasta perioada, modul in care se comercializeaza produsele precum carne, oua, lactate, tinand cont de faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna tot mai multi cetateni sunt tentati sa cumpere, in special carne de porc, din locuri neautorizate si neamenajate corespunzator. Astfel, potrivit legislatiei, este interzisa vanzarea directa de produse de origine animala provenita de la producatori care nu sunt ... citește toată știrea