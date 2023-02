Reabilitare! Finantari nerambursabile aprobate pentru cladirea Primariei si a Liceului "Iulia Hasdeu"

Municipiul Lugoj primeste de la Ministerul Dezvoltarii inca 16.973.827 milioane de lei, finantari din cadrul PNRR, pentru reabilitarea energetica a cladirilor.Cladirea principala a Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu" precum si cladirea Primariei Municipiului Lugoj vor fi renovate integral in scopul eficientizarii energetice cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile."Anuntul a fost facut astazi (n.r. marti, 31 ianuarie) de catre Ministerul Dezvoltarii in urma evaluarii proiectelor depuse in ... citeste toata stirea