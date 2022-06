Reabilitarea Pasarelei Gelu-Crizantemelor, scoasa din nou la licitatie

, primaria a lansat o licitatie prin care cauta o firma care sa reabiliteze Pasarela Gelu-Crizantemelor din zona Iosefin-Dambovita. s-au aratat interesate de reabilitarea pasarelei, iar lucrarile ar fi trebuit sa fie gata in numai sase luni de la semnarea ordinului de incepere. Procedura a fost insa anulata in martie, din cauza unor "abateri grave [...] si erori/omisiuni in cadrul documentatiei tehnice".Astfel, lucrarile de reabilitare a Pasarelei Gelu-Crizantemelor vor fi scoase din nou la ... citeste toata stirea