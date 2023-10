A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru Regenerarea Urbana a Pietei Traian si a 15 strazi adiacente a finalizat proiectul. Intentia primariei este ca prin acest proiect sa schimbe la fata intreg cartierul."Cred cu tarie in potentialul cartierelor noastre istorice. Am finalizat prima etapa, printr-un proces deschis si transparent in care i-am implicat pe cei care locuiesc sau lucreaza in zona. Am integrat recomandari primite de la cetateni in actuala versiune a documentatiei. De ... citeste toata stirea