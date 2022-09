Reactia Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, dupa flagrantul facut de politistii DGA si procurori care il acuza pe medicul Marian Gaspar ca ar fi luat spaga de la pacienti. Video

TIMISOARA. Conducerea Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara a reactionat in urma perchezitiilor pe care Directia Generala Anticoruptie le face luni la spital si in cabinetul medicului Marian Gaspar, dupa un flagrant. Doctorul e acuzat ca ar fi primit 1.000 de euro mita de la un pacient."Astazi 26 septembrie 2022, in baza unui mandat emis de Sectia penala a Tribunalului Timis catre Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, am fost informati despre inceperea perchezitiei biroului ... citeste toata stirea