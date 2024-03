Realitatea despre anveloparea blocurilor din Timisoara. Administratia Robu vs. administratia Fritz

Zilele trecute am avut parte de o noua iesire un tupeu a administratiei Fritz.Dominic Samuel Fritz, actionand dupa principiul "cea mai buna aparare e atacul", in loc sa se rusineze de adevaratul fiasco atins in anveloparea blocurilor si sa evite subiectul, el iese cu el in fata, laudandu-se si improscand cu noroi precedenta administratie a lui Nicolae Robu.Pentru o corecta informare a dvs., am analizat cea facut Robu si ce-a facut Fritz pe speta in cauza. In primul rand, administratia Robu a ... citește toată știrea