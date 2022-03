Realitatea virtuala si rolul sau in educatia viitorului

Realitatea virtuala (VR) isi face simtita prezenta nu doar in jocurile video sau pe platformele unde poti juca ruleta online sau alte jocuri de masa sau carti, ci si in domenii precum sanatate, agricultura, in industria auto, precum si in educatie.In acest moment, peste 97% dintre studenti si-ar dori sa studiezi folosindu-se de tehnologia VR, ceea ce ar pozitiona educatia pe locul patru intre sectoarele in care vor avea loc urmatoarele investitii VR. Asa ca, in cele ce urmeaza vom discuta ... citeste toata stirea