In aceasta saptamana, in gradinita si scoala de la Dudestii Noi Timis se desfasoara programul ,,Saptamana verde".De ce o ,,Saptamana Verde"? Pentru ca poluarea si schimbarile climatice ne afecteaza pe toti, iar ele sunt consecinte ale comportamentului nostru!"Prima zi din program a debutat cu diverse activitati educative privind importanta mediului inconjurator si a alimentatiei sanatoase in viata noastra de zi cu zi.Printre activitatile desfasurate se enumera si "Gandim si mancam verde", ... citeste toata stirea