RECICLEAZA SI CASTIGA: campanie de colectare DEEE in judetul Timis

In perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2024, ADID Timis in parteneriat cu Organizatia care Implementeaza Raspunderea Extinsa a Producatorului (OIREP) ECO POSITIVE SA, desfasoara campania de informare, constientizare si colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice "RECICLEAZA SI CASTIGA" in judetul Timis.Campania este destinata atat persoanelor fizice, cat si juridice din judetul Timis si are ca scop sprijinirea cetatenilor in procesul de eliminare a deseurilor ... citește toată știrea