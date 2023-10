Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) monitorizeaza cu atentie si preocupare situatia din sudul Israelului, unde au avut loc atacuri ale gruparii Hamas. In prezent, regiunea se confrunta cu o situatie puternic conflictuala, iar siguranta turistilor reprezinta prioritatea noastra principala. In Israel a fost decretata stare de urgenta, iar Ministerul israelian al Turismului recomanda evitarea tururilor in toata tara. Pasagerilor care sosesc prin intermediul croazierelor li se ... citeste toata stirea