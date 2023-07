Parada Clatitelor 2023 a ajuns la editia a XXII-cea si a atras mii de vizitatori din Banat si Ardeal, in statiunea Moneasa din judetul Arad, in acest weekend, 29 -39 iulie.Parada clatitelor este un eveniment de traditie organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Arad si aduna an de an mii de aradeni veniti din toate colturile judetului, dar si turisti din tara.Pe langa delicioasele clatite umplute cu diferite gemuri, dulceturi si creme de ciocolata, au avut loc si doua concerte ... citeste toata stirea