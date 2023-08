Record de inscrieri la Programul MOL de promovare a talentelor: peste 2.000 de tineri au solicitat finantare in valoare de peste 6,9 milioane de lei.Au fost depuse 764 de proiecte pentru a obtine finantare in cadrul editiei din acest an a Programului MOL de promovare a talentelor.Peste 2.000 de tineri sportivi si artisti au solicitat finantare in valoare totala de peste 6.900.000 de lei.In cadrul celor 18 editii ale Programului, in perioada 2006-2023, MOL a pus la dispozitia a 3.811 de ... citeste toata stirea