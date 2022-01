Record de peste 34.000 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Peste 1.400 de cazuri noi in Timis

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pana miercuri, la ora 10:00, s-au inregistrat peste 34.000 de cazuri noi de COVID-19, dintr-un total de 108.937 teste RT-PCR si antigen efectuate, gradul de pozitivare fiind de 31,44 %. Au fost raportate 94 de decese. la ATI sunt internate 692 de persoane, cu 42 mai mult decat in ziua anterioara. Incidenta cazurilor in Bucuresti a crescut la 11,71, de la 11,03 in urma cu o zi. ."In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 34.255 de cazuri noi de ... citeste toata stirea