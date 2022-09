Record de viteza pe Autostrada Vestului. Sofer prins cu aproape 300 km/h. Ce a urmat?

In weekend-ul in care are loc Marele Premiu al Olandei la Formula 1, un sofer s-a crezut pe circuitul de la Zandvoort, pe Autostrada Vestului.Un ceh in varsta de 38 de ani a vrut sa isi testeze masina si a apasat pedala de acceleratie pe portiunea de autostrada din judetul Arad.Un ofiter al Politiei Autostrazi pe motocicleta l-a tras pe dreapta dupa ce aparatul radar l-a inregistrat pe barbat cu 281 km/h, pe un sector pe care viteza legala era de 100 la ora.FOTO: Facebook/Valer ... citeste toata stirea