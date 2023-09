O manifestare care atrage banateni atat din Banatul romanesc, cat si cel sarbesc se desfasoara anual, in luna septembrie, la Kikinda. Este vorba de Dani ludaje (Zilele Dovleacului), un festival dedicat aproape in intregime acestei plante erbacee.Pe langa spectacolele muzicale, tarabele cu tot felul de produse preparate din dovleac, Zilele Dovleacului de la Kikinda au si un moment culminant. Este vorba despre premierea celor mai mari dovleci, o competitie din ce in ce mai spectaculoasa cu ... citeste toata stirea