Record pascal! Sute de lugojeni au ajuns la Urgente din cauza excesului de alcool si mancare

Sarbatorile Pascale din acest an au dus un nedorit record de prezentari la Compartimentul de Primiri Urgente (CPU) din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj.Astfel, in zilele de sarbatoare, s-au inregistrat nu mai putin de 435 de primiri la CPU, cu o medie de 75 de cazuri pe zi."In cele sase zile libere s-au prezentat la serviciul de urgenta 435 de pacienti, aproximativ 75 pe zi. Afectiunile sunt, ca in fiecare an, cauzate de excesele la mancare si bautura. S-au inregistrat ... citește toată știrea