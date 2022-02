Recrutari in vederea scolarizarii pentru tinerii care isi doresc o cariera militara

Tinerii timiseni interesati de o cariera militara sunt asteptati la Biroul de informare - recrutare al Centrului Militar Zonal Timis "General de divizie Virgil Economu". Ministerul Apararii Nationale desfasoara activitatea de recrutare in vederea scolarizarii in institutiile de invatamant militar.Pentru anul de invatamant 2022-2023, Ministerul Apararii Nationale vine in intampinareatinerilor cu o oferta educationala destul de generoasa.600 este numarul de locuri scos la concurs pentru ... citeste toata stirea