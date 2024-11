Rectificare de buget! Excedentul anului trecut, dezbatut in sedinta extraordinara

Consiliul Local se intruneste marti, 5 noiembrie, de la ora 12, in sala de protocol a Primariei Lugoj, in cea de-a doua sedinta extraordinara in noua formula.Pe ordinea de zi sunt doua proiecte de hotarare. Primul vizeaza alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie. Pentru acest rol este propus consilierul local Mihai ... citește toată știrea