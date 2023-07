La ultima sedinta de Consiliu Local, alesii locali din Gavojdia au decis ca surplusul de de la bugetul local sa fie investit.Noua rectificare prevede ca suma de 120,5 mii lei sa fie distribuita la trei domenii de interes comunal.Capitolul de transport va primi in plus 50 de mii de lei, cel cultura inca 35 de mii, iar asistentei sociale i se va mari bugetul cu 35 de mii.O astfel de imbunatatire a bugetului local a mai avut loc si in luna mai, cand administratia a reusit sa adune in vistiera ... citeste toata stirea