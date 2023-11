Comunitatea academica a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu l-a primit in mijlocul ei pe prof. univ.dr. Gabriel Marilen Pirtea, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara, prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, in cadrul sedintei solemne desfasurate sambata 25 noiembrie.Acordarea acestui titlu din partea Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu este deopotriva o recunoastere a consistentului aport stiintific in domeniul economic, dar si a devotamentului prof. univ. dr. Marilen ... citeste toata stirea