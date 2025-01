Recunoastere internationala! Profesorul lugojean Radu-Emil Precup, cel mai inalt grad al unei prestigioase organizatii din lume

Prof. univ. dr. ing. Radu-Emil Precup, desemnat in 2015 cel mai bun din lume in domeniul automaticii, in prezent directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, a primit o noua distinctie internationala.Cunoscuta organizatie profesionala Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) l-a numit Fellow IEEE, care este cel mai inalt grad de membru IEEE si este recunoscut ca o onoare prestigioasa si o realizare importanta in ... citește toată știrea