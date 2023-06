Un manuscris autohton, ce consemneaza aniversarea a 40 de ani de buna prietenie intre orasele Lugoj si Jena, a ajuns in Germania, unde cu siguranta va ramane in analele istoriei.Este vorba de saptamanalul Redesteptarea, cel mai citit ziar din zona Lugoj-Faget-Buzias, in paginile caruia cronicarii de astazi au notat realizarile notabile de patru decenii pe care cele doua municipii le-au intreprins in beneficiul ... citeste toata stirea