Refugiatii din Bangladesh, Siria, Pakistan, Nepal si Sri Lanka prefera Timisoara

Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil Timisoara a prezentat, luni 26 februarie, rezultatele obtinute in anul 2023, privind gestionarea fluxului de imigranti.In anul 2023, la CRPCSA Timisoara, au fost inregistrate 8.256 de cereri de azil si au fost solutionate 2.468 de cereri in etapa administrativa, iar pentru 50 de cazuri a fost acordata o forma de protectie din partea statului roman.De asemenea 60 de persoane au fost incluse in programe de integrare pe care le ... citește toată știrea