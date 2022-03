Refugiatii din Ucraina se tem ca in cateva zile si Romania va fi o tinta. Majoritatea celor care au ajuns in Timis au plecat deja spre vestul Europei

In ultimele zile, zeci de ucrainieni au ajuns in satele din zona de vest a Romaniei. Mai multe firme de transport au organizat curse regulate spre Vama Siret - Timisoara sau Lugoj, zona de vest a tarii fiind aleasa de refugiati pentru faptul ca Banatul se afla departe de frontiera cu Ucraina si mai aproape de Occident.Liderul comunitatii ucrainiene, Ioan Covaci a declarat pentru Lugoj Info.ro ca majoritatea ucrainienilor ajunsi la Lugoj si in zonele invecinate au plecat deja in alte tari. ... citeste toata stirea