Refugiatii ucrainiei au intrare libera la Embargo Fest

Cea de-a treia editie a Embargo Fest are loc in perioada 12-14 august 2022, langa orasul Recas, locatie Doua Dealuri, iar vineri 12 august, Goran Bregovic va fi prezent in fata publicului din Banat alaturi de Wedding and Funeral Band. La fata locului vor fi amenajate mai multe zone si activitati, scena principala va gazdui trupe precum: Spitalul de Urgenta, R.O.A., Blazzaj, Publika, Canaf, Esapinarii, Drvo Truo, Dragos Moldovan, The Bandits, Lia Burg sau Graiul, dar si ansamblurile de dansuri ... citeste toata stirea