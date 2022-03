Regionala Timisoara a CFR SA vrea sa repare in regim de urgenta o linie ferata militara

Regionala Timisoara a Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA vrea sa repare in regim de urgenta o linie ferata militara.In sistemul electronic de achizitii publice a fost postat luni dimineata anuntul de licitatie, in procedura simplificata, ce are ca obiect "Lucrari de consolidare a liniei de garare MApN Remetea Mare-Aeroport ce deserveste UM 01930/E". Valoarea totala estimata a contractului este de 819.327,73 lei, echivalentul a aproximativ 165.000 de euro, scrie clubferoviar.ro."Pe ... citeste toata stirea