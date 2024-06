Regiunea de Vest este cuprinsa in reteaua celor opt centre regionale de dezintoxicare, conform proiectului adoptat ieri in Parlament

Parlamentul a adoptat ieri proiectul de lege care prevede infiintarea unor centre regionale de dezintoxicare si recuperare a dependentilor in fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru si Bucuresti-Ilfov. Aceste centre vor functiona sub coordonarea Ministerului Sanatatii si vor fi acreditate de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, conform standardelor internationale in domeniul ... citește toată știrea