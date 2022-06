Regizorul britanic Charlie Ottley vrea sa-i ajute pe copiii care i-au furat drona. "Fie ca sunt rromi sau romani, merita o sansa buna la educatie"

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor "Wild Carpathia" si "Flavors of Romania", doreste sa-i ajute pe copiii care i-au furat drona, intr-un parc din Timisoara. Charlie Ottley face un gest de mare omenie dupa ce a fost jefuit in Parcul Civic din Timisoara. Afland ca cei care i-au furat echipamentul de filmare sunt copii de 10 si 14 ani, Ottley a spus ca acestia sunt adevaratele victime, nu el. "Nu suntem victime aici, adevaratele victime sunt copiii. Ar fi trebuit sa fie in pat, ar fi ... citeste toata stirea