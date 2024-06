Reguli! Norme stricte, pentru scrutinul din 9 iunie

In ziua alegerilor, la ora 6, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.Votarea are loc intr-o singura zi. Ea incepe la ora 7 si se inchide la ora 22, dar alegatorii care se afla in sediul sectiei de votare sau la rand in afara sediului pana la ... citește toată știrea