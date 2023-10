Auditorium-ul Centrului de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit vineri, 20 octombrie 2023, deschiderea celei de-a XVII-a editii a Simpozionului International de Management - SIM 2023, unul dintre cele mai importante evenimente din domeniu, care in acest an vine si cu o tema provocatoare, dar de mare actualitate: Reinventarea managementului in vremuri tulburi.Conferinta, organizata de Universitatea Politehnica Timisoara impreuna cu Universitatea de Vest, se desfasoara pe ... citeste toata stirea