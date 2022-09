Gospodaria lui Mihai Iamandi din satul Zolt, comuna Fardea, asteapta oaspetii cu mese pline de bunatati, in data de 10 septembrie, de la ora 11."Lucrurile bune, la gust si aratare, se pregatesc din nou, la Zolt, pentru voi! In gospodaria lui Mihai Iamandi au inceput pregatirile pentru primul brunch de toamna in gospodaria de la numarul 10, acolo unde veti ... citeste toata stirea