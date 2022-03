Relaxarea a readus infectiile in spitale si in scoli! Noua focare de COVID19 in Timis

Au revenit focarele! Relaxarea a readus infectiile in spitale si in scoli! Vineri, 18 martie 2022, la nivelul judetului Timis, in contextul pandemiei COVID-19, 9 focare sunt active si se afla in supraveghere epidemiologica -a informat Directia de Sanatate Publica Timis.Iata care sunt acestea:SPITALUL JUDEEsEAN "Pius Brinzeu" TIMISOARA- 6 cazuri confirmate - Focar in supraveghere;SPITALUL JUDEEsEAN "Pius Brinzeu" TIMISOARA- 4 cazuri confirmate - Focar in supraveghere;SCOALA GIMNAZIALA NR. ... citeste toata stirea