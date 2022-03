Relaxarile propuse de ministrul Rafila: Fara masca in aer liber si acces in restaurante si mall-uri fara certificat COVID

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, propune ca masca sa nu mai fie obligatorie in spatiile deschise, iar oamenii sa poata merge la restaurant sau la mall fara certificat COVID. De asemenea, vor putea fi organizate din nou evenimente private.Propunerile de relaxare vin dupa ce ce gradul de ocupare a paturilor COVID a scazut sub 50%."Remarcati scaderea constanta la nivelul tuturor indicatorilor. Evolutia ratei de pozitivitate este in jur de 15% din totalul testelor care se efectueaza ... citeste toata stirea