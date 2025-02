Relocare pentru reabilitare! Gradinita PP3 de pe Fagetului se muta la PP4 in Micro I

Cladirea Gradinitei cu Program Prelungit Nr.3, de pe strada Fagetului, intra intr-un amplu program de reabilitate, iar grupele de copii care functioneaza acolo urmeaza a fi mutate intr-un alt spatiu.Despre aceasta relocare care urmeaza sa fie realizata in perioada imediat urmatoare, directorul Gradinitei cu Program Prelungit Nr.4 din Micro I, dar si al Gradinitei PP3, Teodora Voda ne-a declarat:"Am gasit acel spatiu necesar aici la noi, in Micro I, pentru ca in alta parte nu exista. Astfel, ... citește toată știrea