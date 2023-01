Presedintele Societatii Inventatorilor din Banat, Remi Radulescu, fondatorul Expozitiei Premierelor Banatene, va inaugura Expozitia Culturii Banatene, in data de 3 februarie, de la ora 13.00, la Filarmonica Banatul Timisoara."Prezenta expozitie face referire in mare parte la istoria culturii banatene. Incercam sa readucem in memorie cateva repere, mari ... citeste toata stirea